Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Emekli Kaya O. ve Tugay T. gezmek ve kebap yemek için İstanbul'dan uçakla Adana'ya geldi. Burada lüks bir otele yerleşen iki arkadaş şehri iki gün boyunca gezip kebap yedi.
Emekli Kaya O. ve Tugay T. gezmek ve kebap yemek için İstanbul'dan uçakla Adana'ya geldi. Burada lüks bir otele yerleşen iki arkadaş şehri iki gün boyunca gezip kebap yedi.
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