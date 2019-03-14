Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.03.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 10:47

Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

İstanbul'dan Adana'ya gezmek ve kebap yemek için gelen lüks bir otelde kalan ve Business Class seyahat yapan iki kişinin valizinde "Coco" isimli narkotik köpeği "hibrit esrar" olarak adlandırılan 1 kilo 100 gram skunk maddesi buldu. Zanlılar Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) gözaltına alındı.

Adana'ya kebap yemeye gelmişlerdi...

Emekli Kaya O. ve Tugay T. gezmek ve kebap yemek için İstanbul'dan uçakla Adana'ya geldi. Burada lüks bir otele yerleşen iki arkadaş şehri iki gün boyunca gezip kebap yedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriUyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri