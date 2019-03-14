14 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış ve indirimli ürünler belli olmuştu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı katalogdaki fırsat ürünlerini haberimizden bulabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 14 Mart 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

14 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Android GO 8 1 Oreo işletim sistemine sahip, 8MP arka kameralı, 16GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 899 TL. HI-LEVEL 39 Dahili Uydu Alıcılı Led TV 1199 TL. Yazıcı, tarayıcı ve fotokopi fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 175 TL. Mevcut internet ağınızı tek tuşla genişletmenizi sağlayacak 3 yıl garantili Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL. Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL. Piranha Manyetik Telefon Tutucu 12,95 TL. Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 34,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 MART 2019)