Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik 14.03.2019 17:25

İstanbul'dan Adana'ya gezmek ve kebap yemek için gelen lüks bir otelde kalan ve Business Class seyahat yapan iki kişinin valizinde "Coco" isimli narkotik köpeği "hibrit esrar" olarak adlandırılan 1 kilo 100 gram skunk maddesi buldu. Zanlılar Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) gözaltına alındı.