Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

İstanbul'dan Adana'ya gezmek ve kebap yemek için gelen lüks bir otelde kalan ve Business Class seyahat yapan iki kişinin valizinde "Coco" isimli narkotik köpeği "hibrit esrar" olarak adlandırılan 1 kilo 100 gram skunk maddesi buldu. Zanlılar Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik14.03.2019 17:25
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