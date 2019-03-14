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Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

14.03.2019 17:25

İstanbul'dan Adana'ya gezmek ve kebap yemek için gelen lüks bir otelde kalan ve Business Class seyahat yapan iki kişinin valizinde "Coco" isimli narkotik köpeği "hibrit esrar" olarak adlandırılan 1 kilo 100 gram skunk maddesi buldu. Zanlılar Özel Yolcu Salonu'nda (CIP) gözaltına alındı.


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