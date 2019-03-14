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  • 14.03.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:02

Prof. Dr. Dedeoğlu için 'nde tören düzenlenecek

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için 'nde tören düzenlenecek.

Kardeşi açıkladı | Yarın saat 11:00'de tören yapılacak

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için 'nde tören düzenlenecek.

Prof. Dr. Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş, Dedeoğlu için yarın saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde tören yapılacağını söyledi.

Gümüş, cenazenin, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığına defnedileceğini bildirdi.

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