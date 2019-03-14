PA polis alımı başvuru sayfası açıldı mı?

POMEM 24. dönem başvuru şartları henüz belli değil, PA polis alımı başvuru sayfasını haberimizde takip edebilirsiniz. POMEM'i kazanmış bir kişi "Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' nin 6 nci maddesine göre en az 4 ay eğitim görmektedir.

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM'lerde eğitim almak isteyen binlerce genç başvuru işlemleri için detayları araştırıyor. 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılan konular arasında 24. Dönem POMEM başvuruları yer aldı. Ancak başvuruların hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığından başvuru şartları da henüz netleşmedi. 23. dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 70 taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

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