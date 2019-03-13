Hadi'nin ipucu sorusu insanlar tarafından merakla bekleniyordu. Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin sosyal medyada yapılan açıklamada, "15-21 Mart arasında kutlanan ve insanları tüketici hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan hafta hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla beklenen 13 Hadi Ailece ipucu cevabı...

HADİ AİLECE İPUCU SORUSUNUN CEVABI

Soru: 15-21 Mart arasında kutlanan ve insanları tüketici hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan hafta hangisidir?

CEVAP: TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI

TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI HAKKINDA

Tüketici hakları evrenseldir, tüketici sorunları da evrenseldir. Çok eski tarihlerden bu yana, çeşitli hukuk sistemlerinde örneğin, Roma hukukunda tüketiciyi korumaya yönelik hükümler yer almıştır.



Türkiye'de tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine dek uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanı sıra, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konularda da fonksiyonel olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür.

Hepimizin bir tüketici olarak haklarımızı bilmemiz gerekir. Bunun için "tüketici bilinci" oluşturulmalıdır. Bu da ancak eğitimle mümkündür. Devlet, tüketiciyi korumak için çeşitli önlemler alabilir, yasal düzenlemeler yapabilir. Bu amaçla fiyat ve kalite denetimleri yapabilir. Satıcıların ürünlerini rahatlıkla satmalarına tanıtmalarına olanak sunabilir.