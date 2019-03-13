Eleq ipucu sorusu, Eleq'in resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Yol, Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim gibi filmlerde oynayan ünlü oyuncu Tarık Akan, ipucu sorusunda yer aldı. 16 Eylül 2016 tarihinde aramızdan ayrılan Tarık Akan'ın 1977 yılında gösterime giren Sevgili Dayım filminde canlandırdığı karakter ipucu sorusu olarak soruldu. Peki, Sevgili Dayım filminde Tarık Akan'ın canlandırdığı yakışıkı dayının adı nedir? İşte 13 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (13 MART 2019)

Soru: Sevgili Dayım filminde Tarık Akan'ın canlandırdığı yakışıkı dayının adı nedir?

Cevap: TARIK

FİLMİN KONUSU

Haylaz, çapkın ve gönlünün estiği gibi yaşayan bir genç olan Tarık (Tarık Akan), günün birinde ablasının evine gelir. Ablası (Neriman Köksal), zengin bir iş adamıyla (Ali Cağaloğlu) evlidir. Kocası, hala bir iş sahibi olamamış kayın biraderini pek sevmemektedir. Genç adam, buna rağmen eve yerleşir. En iyi anlaştığı kişi sevgili yeğenidir (Murat Erton). Derken, yeğeni için özel bir öğretmen (Hale Soygazi) tutulur. Bu genç ve güzel kadınla genç adam arasında ilişki başlar. Bu ilişki, önce tartışmalarla kendini gösterir, derken araya sevimli yeğen girer.

TARIK AKAN KİMDİR?