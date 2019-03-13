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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 08:41

23. dönem mülakat sonuçları açıklandı 2019 POMEM 23. dönem mülakat sonuçları öğrenme sayfası

Polis adayları tarafından heyecanla beklenen mülakat sonuçları açıklandı. Son dakika haberine göre 23. dönem POMEM mülakat sonuçları üzerinden adayların erişimine açıldı. Yazılı sınav aşamasını başaran ve mülakat sonuçlarına göre de başarılı olan adaylar Akademi'ye girmeye hak kazanacak. 23. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, POMEM mülakat sonuçları sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte 23. dönem polis adayları için mülakat sonuçları sorgulama sayfası...

23. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Binlerce polis adayı tarafından merak edilen 23. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlar dün akşam açıklandı! Sonuçların erişime açılmasının hemen ardından adaylar POMEM mülakat sonuçları sayfası Polis Akademisi'ne nasıl girileceğini araştırmaya başladı. Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak. Peki, mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

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