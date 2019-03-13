Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonuçları açıklandı.



Binlerce polis adayı tarafından merak edilen 23. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlar dün akşam açıklandı! Sonuçların erişime açılmasının hemen ardından adaylar POMEM mülakat sonuçları sayfası Polis Akademisi'ne nasıl girileceğini araştırmaya başladı. Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak. Peki, mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

