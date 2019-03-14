İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.
Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.
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