İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.