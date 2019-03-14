Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.03.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 11:12

İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul'da başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kopyalayarak 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

200 kişinin bilgileri ellerindeydi! Yakalandılar

Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri