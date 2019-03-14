İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul'da başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kopyalayarak 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu14.03.2019 11:56
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