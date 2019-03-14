Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Ödül 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada," 1985 yılında çekilen, bilim-kurgu ve macera türünde, bir çok ödüle layık görülmüş Geleceğe Dönüş filmini izlediniz mi hadiciler? Bu filmde yer alan hem geleceğe hem de geçmişe yolculuk yapılmasını sağlayan zaman makinesinin kim tarafından icat edildiğini hatırlıyor musunuz?" denildi. İşte 14 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (14 MART 2019)

Soru: Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesini kim icat etti?

Cevap: DR. BROWN

1985 yapımı BacktotheFuture (Geleceğe dönüş) filminde yer alan DeLorean zaman makinesi, hayali bir otomobile dayalı seyahat aracıdır. Hem geleceğe hem de geçmişe yolculuk yapılan sahnelerin bulunduğu filmde kullanılan DMC-12, 1982 yılında üretilmiş bir araçtır. Ayrıca bir diğer araç uçan kaykaydır. Michael J. Fox'un canlandırdığı karakterin filmde kullandığı uçan kaykay Geleceğe Dönüş filminin en akılda kalan sahnelerinden biriydi.

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU

Geleceğe Dönüş, Robert Zemeckis'in yönetmenlik, Bob Gale'ın yardımcı senaristlik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilim-kurgu, macera ve komedi türündeki filmdir. Başrollerinde Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı filmde, Crispin Glover, Lea Thompson ve Thomas F. Wilson da yan rollerdedir. Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorundadır.

Zemeckis ve Gale, babası okul çağındayken onunla tanıştığını düşünen Gale'ın fikrine yoğunlaşıp hikâyeyi yazmaya başladı. Birçok stüdyonun, Zemeckis'in Romancing the Stone filminin gişedeki başarısına kadar geri çevirdiği hikâyeyi, Universal Pictures ve yürütücü yapımcı Steven Spielberg kabul etti. Film ekibinin Eric Stoltz'un bu rol için uygun kişi olmadığını anlayana kadar, Marty McFly olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alan isim Eric Stoltz'tu. Zemeckis'in Spielberg'e "Güldüreceğimizi umduğum kadar güldürdüğümüzü zannetmiyorum" demesiyle Stoltz kadrodan çıkarıldı, filmin gösterim tarihi olan 3 Temmuz 1985 tarihine kadar çekimler tekrar yapıldı.

Geleceğe Dönüş, 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçilmiş ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.