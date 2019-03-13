İşte dostluk

Eskişehir'de Hakan Ayvaz Sağır (18) lenf kanserine yakalandı. Talihsiz genç, tedavi gördüğü hastanede kemoterapi için saçlarını kazıttı. Bu durum üzerine Hakan'ın yalnız hissetmemesi için arkadaşları da duyarlı bir harekete imza attı. Kuaföre giden 20 genç, Hakan gibi saçlarını kazıttı. Arkadaşlarına moral vermek için böyle bir harekete imza attıklarını ifade eden gençler, görenleri ise oldukça duygulandırdı.
Ayvaz Sağır, arkadaşlarının duyarlı hareketinden dolayı duygusal anlar yaşadı.
Ayvaz Sağır, arkadaşlarının duyarlı hareketinden dolayı duygusal anlar yaşadı.
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