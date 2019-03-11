Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den son dakika yağmur ve sağanak uyarısı | 12 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurdun bazı bölgelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, günlerdir güneşli günler geçiren İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 12 Mart hava durumu raporu...
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