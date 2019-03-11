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  • 12.03.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 07:22

Acılı kardeş konuştu: Eğer gitseydim altıncı ben olacaktım

'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 5 kişinin cenazesi, morguna getirildi. Kendisinin de balık tutmaya davet edildiğini belirten Topaluğurlu, "Beni de davet etmişlerdi. Ben işlerimin yoğunluğu nedeniyle bizimkilerle birlikte gidemedim. Eğer gitseydim altıncı cenaze ben olacaktım, kader." ifadelerini kullandı.



Balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden ancak kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılıç ile Ali Turan'ın Karataş Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

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