Balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden ancak kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Zeki Kılıç ile Ali Turan'ın Karataş Devlet Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Acılı kardeş konuştu: Eğer gitseydim altıncı ben olacaktım
Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 5 kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kendisinin de balık tutmaya davet edildiğini belirten Topaluğurlu, "Beni de davet etmişlerdi. Ben işlerimin yoğunluğu nedeniyle bizimkilerle birlikte gidemedim. Eğer gitseydim altıncı cenaze ben olacaktım, kader." ifadelerini kullandı.
- Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?
- Elektrikli ampulü kim icat etmiştir?
- Sertab Erener'in ilk albümündeki şarkılar nelerdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.