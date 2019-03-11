Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.03.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 07:28

'de tüp

'de balıkçı barınağında tüp sı meydana gelirken tamamen yanan barınak itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de tüp patlaması

Rumeli Kavağı Liman Caddesi'ndeki Midyeciler Çarşısı'nda yer alan balıkçı barınağında henüz bilinmeyen bir nedenle tüp sı meydana geldi.

Patlama nedeniyle barınakta çıktı. Alevler, barınağın üst tarafından yer alan ağaçlık alana da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan barınağa müdahale ederek kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı olayda barınak tamamen yandı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Deniz polisi de kıyıda inceleme gerçekleştirdi.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSarıyer'de tüp patlaması
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar