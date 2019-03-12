Meteoroloji'den son dakika yağmur ve sağanak uyarısı | 12 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 12.03.2019 10:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurdun bazı bölgelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, günlerdir güneşli günler geçiren İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 12 Mart hava durumu raporu...