Öfkeli koca, dehşet saçtı. Eşini ve kızını yaraladı. Olay 4 Mart'ta Adana'da yaşandı. Neşe D. (34) bir süre önce asansör tamiri işi yapan Murat Ç.'den (35) kendisini kıskandığı, hayatına çok karıştığı için boşandı. İki kız bir erkek çocuğu olan çift, dini nikahlı tekrar birlikte yaşamaya başladı. İkili arasında yine kıskançlık tartışması çıktı. Murat Ç. eşini darp etmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Öfkeli adam, kadını ve kızını bıçakladı. Komşular sağlık ekiplerini aradı. Neşe D. ve kızı H.Ç. hastaneye kaldırıldı. Küçük kız iki kardeşiyle birlikte devlet korumasına alındı. Genç kadının ie hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Bu arada polis olaydan sonra yaptığı çalışmada kaçan kocayı yakaladı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını belirterek, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavgaya dönüştüğünü, istemeyerek bıçakladığını pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.