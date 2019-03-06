Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Rus model İrina Shayk, güzellik sırrını açıkladı. Bir çocuk annesi 33 yaşındaki manken, sabahları kalktığında cildini buzlu suyla yıkadığını, bu sayede yüzündeki şişkinliği ve morlukları azalttığını anlattı. Sabah kahvaltıda kahve tükettiğini belirten Shayk, formda kalmak için de günde bir bardak yeşil çay içtiğini vurguladı.
- Yaşam
- 06.03.2019
- Gazete
Yeşil çayla form tutuyor
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