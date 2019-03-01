İstanbul, Kadıköy'de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesinin ardından başı da cinayeti işleyen yeğeni F.Ö'nün itirafıyla Acıbadem'de çöp konteynerinde bulundu. Öztürk'ün kollarını bulma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

F.Ö, ifadesinde,"Babam 2015 yılında beyin kanaması sonucu felç oldu. Amcam,"Baban gibi sende yattığın yerden para kazanıyorsun." deyince öldürdüm" derken, ceset parçalarını attıkları görüntüler ortaya çıktı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta iş insanı Rıfat Rıza Öztürk'ün bacaklarının bulunmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bulunan bacaklar ve bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden internet kafe sahibi F.Y'ye, F.Y'den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö'ye ulaşılmıştı.

Polisin tespitlerine göre, F.Ö'nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli'de traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö'nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. F.Ö'nün özel harcamaları Amca Öztürk'ü rahatsız ediyor, bu nedenle aralarında kavga yaşanıyordu.

Geçtiğimiz Salı akşamı saat 19.00 sıralarında da bu nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.Ö, silahını çıkartarak amcasının başına 2 el ateş etti. Ölen amcasının cesedini bıçakla parçaladı ve parçaları valize koydu. Ceset parçalarını valize koyduktan sonra motor kulübünden arkadaşı olan F.Y'yi aradı ve işyerine gelmesini istedi. F.Y, araçla geldi ve valizler araca konuldu.

Daha sonra F.Y'nin işlettiği Kadıköy Hasanpaşa'daki internet kafeye geçilirken cesedin gövdesi Sarıyer'de yol kenarına valizle atıldı. Kafede, başı koliye, bacaklar ve kolları torbalara konulan parçalar çöp konteynerlerine atıldı. Burada ceset parçaları torbalara konuldu.

Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, gözaltına aldığı F.Ö ve F.Y'nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf etti. İtiraflar üzerine başlatılan aramalarda Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi Sarıyer'de bulunmasının ardından başı da gece saatlerinde konulduğu koli içinde Acıbadem'de çöp konteynerinde bulundu.

F.Ö, ifadesinde,"Babam 2015 yılında beyin kanaması sonucu felç oldu. Amcamla ortak oldukları şirketin işlerini ben yapmaya başladım. Amcam sürekli özel harcamalarıma müdahale ediyordu, bu nedenle tartışıyorduk. Olay akşamı da Amcam,"Baban gibi sende yattığın yerden para kazanıyorsun." deyince öldürdüm" dedi.

4 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, F.Ö ve kendisine yardım eden 3 kişinin ceset parçalarını çöp konteynerlerine attıkları görüntüler ortaya çıktı.