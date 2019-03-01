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'de 'Öz' vahşet!

’da , amcasını parçalara ayırdı. Ceset parçalarını, şehrin farklı yerlerine attı. Adamın bacakları ’de, gövdesi ise ’de bulundu.

'Öz' vahşet!
Yeğen-amca tartışması korkunç bir le bitti. Olay önceki gün 'de meydana geldi Fahrettin Öztürk, tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü hunharca öldürüldü. Ceset parçalarını İstanbul'un farklı yerlerine attı. Korkunç olay, talihsiz adamın bacaklarının Kadıköy'de konteynerde bulunmasıyla ortaya çıktı. Öztürk'ün gövdesi ise 'de yol kenarında bulundu. Emniyet güçleri, ve 3 arkadaşını gözaltına aldı. Katil zanlısı ise cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Öztürk cinayetten sonra arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu belirtti. Öztürk'ün arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" dedi. Kayıp baş ve kollar aranıyor.



Talihsiz adamın bacakları konteynerde bulundu.



Fahrettin Öztürk, amcasını hunharca öldürdü.



'ün ceset parçaları aranıyor.

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