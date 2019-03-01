Yeğen-amca tartışması korkunç bir cinayetle bitti. Olay önceki gün İstanbul Kadıköy'de meydana geldi Fahrettin Öztürk, tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü hunharca öldürüldü. Ceset parçalarını İstanbul'un farklı yerlerine attı. Korkunç olay, talihsiz adamın bacaklarının Kadıköy'de konteynerde bulunmasıyla ortaya çıktı. Öztürk'ün gövdesi ise Sarıyer'de yol kenarında bulundu. Emniyet güçleri, Fahrettin Öztürk ve 3 arkadaşını gözaltına aldı. Katil zanlısı ise cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Öztürk cinayetten sonra arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu belirtti. Öztürk'ün arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" dedi. Kayıp baş ve kollar aranıyor.
Talihsiz adamın bacakları konteynerde bulundu.
Fahrettin Öztürk, amcasını hunharca öldürdü.
Rıfat Rıza Öztürk'ün ceset parçaları aranıyor.
Talihsiz adamın bacakları konteynerde bulundu.
Fahrettin Öztürk, amcasını hunharca öldürdü.
Rıfat Rıza Öztürk'ün ceset parçaları aranıyor.
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