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'de vahşet! Amcasını parçaladı ve...

Amcasını parçaladı
'da çöpteki çuvaldan iki bacak çıktı. Ekipler, çuvalda yazan kargo firmasını aradı.
Katil Fahrettin 'ü yakaladı. Cani, amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdüğünü açıkladı:
Babam onun yüzünden felç oldu. Silahla vurdum. Sonra cesedini parçaladım.
Bacakları bir çuvala koyup 'de konteynerin kenarına bıraktım.



ALKIŞLAR POLİSE
İstanbul polisi, çok kısa bir sürede vahşeti aydınlattı. Diğer parçaları aramaya başladı.

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