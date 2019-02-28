Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Zeamet Sokak'ta Rıfat Rıza Öztürk'ün bacaklarının bulunmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden internet kafe sahibi F.Y'ye, F.Y'den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö'ye ulaşılmıştı.

Polisin tespitlerine göre, F.Ö'nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli'de traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö'nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. 2 motorsikleti bulunan F.Ö, şirketin ortak gider hesabından motorların giderlerini karşılıyordu. Bu durum amcasını rahatsız ediyor, aralarında tartışmalara neden oluyordu.



Önceki akşam 19.00 sıralarında da bu nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında F.Ö, silahını çıkartarak amcasının başına 2 el ateş etti. Ölen amcasının cesedini bıçakla parçaladı ve parçaları valize koyduktan sonra motor kulübünden arkadaşı olan F.Y'yi aradı ve işyerine gelmesini istedi. F.Y, araçla geldi ve valiz araca konuldu. Daha sonra F.Y'nin işlettiği Kadıköy Hasanpaşa'daki internet kafeye geçildi. Burada ceset parçaları torbalara konuldu. F.Y, internet kafede kalırken, F.Ö ve 2 kafe çalışanı torbalara koydukları ceset parçalarını değişik noktalardaki çöp konteynerlerine attı.

Polis, cinayet silahı tabancayı işyerinde bulurken, diğer ceset parçalarını bulma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ SORGULANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, F.Ö ve F.Y'nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi gece boyunca sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf edince Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi Beykoz'da bulundu. Hürriyet'in haberinde göre Gövde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer ceset parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.