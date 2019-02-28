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  • 28.02.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:44

vahşetinde flaş gelişme! Gövdesi de 'da bulundu

İstanbul ’de çöp konteynerinde bacakları bulunan 55 yaşındaki iş insanı ’ün gövdesi de ’da bulundu. Diğer ceset parçalarını bulma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Acıbadem Mahallesi, Zeamet Sokak'ta 'ün bacaklarının bulunmasının ardından Amirliği ekipleri, bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden sahibi F.Y'ye, F.Y'den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö'ye ulaşılmıştı.

Polisin tespitlerine göre, F.Ö'nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli'de traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö'nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. 2 motorsikleti bulunan F.Ö, şirketin ortak gider hesabından motorların giderlerini karşılıyordu. Bu durum amcasını rahatsız ediyor, aralarında tartışmalara neden oluyordu.

Önceki akşam 19.00 sıralarında da bu nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında F.Ö, silahını çıkartarak amcasının başına 2 el ateş etti. Ölen amcasının cesedini bıçakla parçaladı ve parçaları valize koyduktan sonra motor kulübünden arkadaşı olan F.Y'yi aradı ve işyerine gelmesini istedi. F.Y, araçla geldi ve valiz araca konuldu. Daha sonra F.Y'nin işlettiği Kadıköy Hasanpaşa'daki internet kafeye geçildi. Burada ceset parçaları torbalara konuldu. F.Y, internet kafede kalırken, F.Ö ve 2 kafe çalışanı torbalara koydukları ceset parçalarını değişik noktalardaki çöp konteynerlerine attı.

Polis, cinayet silahı tabancayı işyerinde bulurken, diğer ceset parçalarını bulma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ SORGULANDI
Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, F.Ö ve F.Y'nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi gece boyunca sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf edince Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi 'da bulundu. Hürriyet'in haberinde göre Gövde yapılan incelemenin ardından Kurumu'na götürüldü. Diğer ceset parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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