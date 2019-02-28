Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.02.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 21:28

’de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı!

'nin ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren kişi annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kuyumcuda katliam yapan kişinin polis olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcuda katliam yapan şüphelinin mesleği şoke etti!

Korkunç olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesindeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanında meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü.

Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen 2 kişi sorguya alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMersin’de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar