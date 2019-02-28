Her hafta perşembe günü çekilen Süper Loto'da merakla beklenen sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen Süper Loto'da kazanan numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi 28 Şubat Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 28 Şubat Süper Loto sonuçları ile kazanan numaralar hangileri oldu? İşte MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama...

28 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 10 - 11 - 22 - 24 - 42 - 43

GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

22.804.853,64 TL'ye ulaşan Süper Loto'da geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 2, 6, 15, 19, 22 ve 50 olarak belirlendi. Süper Loto 592. hafta çekilişinde 5 bilen 99 kişi 9.878,70 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olurken 5.577 kişi 188,75 TL ve 3 bilen 116.838 kişi 15,50 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.