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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 20:50

'de kuyumcu unda dehşet! 2 kişi öldü

Akşam saatlerinde 'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheliler dehşet saçtı. Kuyumcuyu soymak isteyen şahıslar iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü.

Kuyumcu soygununda dehşet! 2 kişi öldü

'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı'nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi.

Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül'ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.

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