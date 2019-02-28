Vajinal mantarın ne olduğu kadınlar tarafından merak edilen konulardan birisidir. Özellikle kadınlar bu rahatsızlıkla yaz aylarında sıkça karşılaşmaktadır. Vajinal mantar nedir sorusu bu sebeple kadınlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Mantar enfeksiyonları kaşıntı, akıntı ve yanma gibi sorunlarla karşı karşı kalmanıza neden olabilir. Peki, vajinal mantar nasıl tedavi edilir? Vajinal mantarla ilgili merak ettiğiniz detayları sizin için derledik.

VAJİNAL MANTAR NEDİR?

Özellikle kadınların yaz aylarında sıkça karşılaştığı vajinal mantar akıntı, yanma ve kaşıntı sorunlarına neden olan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Rengi süt kesiği ve sarı şeklindedir. Belirtileri arasında vajinal bölgede ciddi oranda yanma ve kaşıntılar gösterilebilir. Normalde kadınların vajinal bölgelerinde normal oranda mantar ve bakteri oluşumu vardır. Bakterilerin azalması durumunda mantarların büyümesiyle vajinal mantar ortaya çıkar.

VAJİNAL MANTARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinal mantarın belirtileri arasında bulunan nedenler şunlardır;

* Vücut direncinin düşük olması

* Hamilelik

* Doğum Kontrol hapı kullanımı

* Kilo alınması

* Naylon iç çamaşırları

* Sürekli ped kullanmak vajinal mantar için uygun ortam sağlamaktadır.

* Spiral

* Hormon kullanımı

* Şeker hastalığı

* Rahim ağzı yaraları

VAJİNAL MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vajinal mantar enfeksiyonu hızlı geldiği gibi hızlı gitmesiyle de bilinmektedir. Mantar enfeksiyonunun tedavisi de basittir. Ağızdan kullanılan ilaçların ve kremlerin faydası çok çabuk görülmektedir. Ancak burada önemli olan nokta, mantarın kendisini kısa sürede tekrar etmesidir. Bu nedenle vajinal bölgenin floranın dengesini sağlamak son derece önemlidir. Yaz aylarında görülmesinin temel nedeni vajinanın nemli kalması ve floranın yapısının bozulmasıdır.

Yaz mevsimlerinde dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayo ya da bikiniyle oturulmamasıdır. Bunun dışında dar pantolonlar giymemek, sentetik sıkı çamaşırlar tercih etmemek vajinal mantarın tekrar etmemesi için oldukça önemlidir.

Vajinal mantar tedavisi esnasında özel sabunlar kullanmak da mantarın tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu sabunlar sayesinde vajinal bölgedeki floranın dengesi korunacaktır.