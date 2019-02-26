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  • 26.02.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 17:00

'da şoku! Kadın yolcu kendini raylara attı

Son dakika haberine göre, 'de 'nda, tren yaklaştığı sırada bir kadın kendini raylara atarak etti. Treni kullanan makinist, "Uyarı ve ikaz yaptığımız halde iş işten geçmişti kendisini attı" diye konuştu.

İZBAN'da intihar şoku!

'nda olayı gerçekleşti. Gelen yolcu treninin önüne atlayan bir kadın hayatını kaybetti. İntihar nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

MAKİNİST: UYARI VE İKAZ YAPTIĞIMIZ HALDE...
Treni kullanan makinist, olayın ardından yaptığı açıklamada "İkaz ve uyarı düğmesine bastığı sırada kendisini raylara atan kadının hayatını kaybettiğini belirten makinist; Uyarı ve ikaz yaptığımız halde iş işten geçmişti kendisini attı" diye konuştu.

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