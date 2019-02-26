İZBAN Nergiz İstasyonu'nda intihar olayı gerçekleşti. Gelen yolcu treninin önüne atlayan bir kadın hayatını kaybetti. İntihar nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

MAKİNİST: UYARI VE İKAZ YAPTIĞIMIZ HALDE...

Treni kullanan makinist, olayın ardından yaptığı açıklamada "İkaz ve uyarı düğmesine bastığı sırada kendisini raylara atan kadının hayatını kaybettiğini belirten makinist; Uyarı ve ikaz yaptığımız halde iş işten geçmişti kendisini attı" diye konuştu.