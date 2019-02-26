Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, 20 Şubat'ta düşen cemrenin ardından suya düşecek olan ikinci cemrenin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? İşte detaylar...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığının "ateş" veya "kor" anlamına gelmektedir. 2019 yılında cemrenin ilki 20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecek.

'CEMRE DÜŞMESİ' NEDİR?

Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.

Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.