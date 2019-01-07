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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 03:47

Başkan Erdoğan'ın kararıyla grevi 60 gün süreyle ertelendi

Başkan , AŞ'ye bağlı iş yerlerindeki grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.

İZBAN grevi Başkan Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

AŞ'ye () bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

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