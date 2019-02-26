Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Müzik Gecesi bu akşam 20.30'da! Müziksever hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz çok konuşulan bir düetten geliyor! Hande Yener'in birlikte düet yaparak muhteşem bir projeye imza attığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcının kim olduğunu biliyor muyuz" denildi. İşte 26 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 ŞUBAT 2019)

Soru: Hande Yener'in düet yaptığı Avustralyalı şarkıcı kimdir?

Cevap: FAYDEE

Faydee, 2 Şubat 1987 tarihinde Avustralya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Lübnan'lı olan Faydee, 2008'den bugüne müzik piyasasında etkindir.

İlk olarak "Breakthrough/Not In The Mood" ile çıkış yapmıştır. Devamında yaptığı başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmiştir. 2013'te çıkarttığı "Laugh Till U Cry" isimli single çalışması Romanya, Almanya, İtalya, Rusya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır ve 6 hafta boyunca Romanya müzik listesinde 1 numarada kalmıştır.

2013 Ekim'de çıkartmış olduğu single parçası "Can't Let Go" ise sanatçıyı en çok dinlenenler arasına sokmuş ve birçok ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. "Wonder Why", "Never Ever", "Forget The World" ve "Say My Name" şarkıları da müzik listelerine girmiştir.