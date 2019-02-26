Böbrek taşınan korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçer! Böbrek taşına limonata mucizesi...

sağ ve sol tarafında fasulye görünümünde olan böbrekler, kandaki zararlı maddeleri süzerek idrar ile vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bedenin su ve tuz dengesini sağlayan bu organın sağlıklı olması tüm vücudu etkiliyor. Toplumda sık görülen bir sağlık sorunu olanyaşam kalitesini düşürüyor. Tanfer Sağlık Grubu'ndanböbrek taşından korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Vücuda alınan kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerininsonucu oluşan böbrek taşlarının tanısı röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi,tetkikleriyle konuluyor.