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Böbrek taşınan korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçer! Böbrek taşına limonata mucizesi...

Yaşam kalitesini düşüren böbrek taşından korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Limonata, portakal ve bal kabağı, bu hastalığın tedavisinde ilaç etkisi gösteriyor.



Vücudun sağ ve sol tarafında fasulye görünümünde olan böbrekler, kandaki zararlı maddeleri süzerek idrar ile vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bedenin su ve tuz dengesini sağlayan bu organın sağlıklı olması tüm vücudu etkiliyor. Toplumda sık görülen bir sağlık sorunu olan böbrek taşı, yaşam kalitesini düşürüyor. Tanfer Sağlık Grubu'ndan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşından korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Vücuda alınan kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu oluşan böbrek taşlarının tanısı röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, kan ve idrar tetkikleriyle konuluyor.

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