Bursa ve Ankara'da yarın okullar tatil mi? 25-26 Şubat'ta Bursa ve Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Cumartesi gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Çanakkale'de eğitime bir gün süreyle ara verildi. Şimdi diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar kendi yaşadıkları yerde kar tatili olup olmadığını merakla araştırıyor. Birçok öğrenci ve veli merakla Bursa ve Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 25-26 Şubat'ta Bursa ve Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

BURSA VE ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Ankara ve Bursa'da yaşayan öğrenci ve veliler Ankara ve Bursa'da yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz iki ilde de kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.