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  • 25.02.2019 02:13
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 02:13

'da ! Metrelerce savruldu

'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen 'e (52), ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan Şirin hayatını kaybetti.

Metrelerce savruldu! Öğretmenden kahreden haber

, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi üzerinde meydana geldi. Öğretmen , Hurma Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne geçmek için Batı Çevreyolu üzerindeki yaya geçidini kullanmak istedi.

Yaya geçidine çıkan Şirin'e, o sırada Kemer'den 'ya hasta nakli yapan özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şirin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni Antalya Kurumu morguna götürüldü. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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