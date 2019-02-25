26 Şubat'ta İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteren kar yağışının ardından okullar 25 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Kar yağışının etkisinin azalmasından sonra birçok vatandaş İstanbul'da bu hafta hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 26 Şubat'ta İstanbul'da kar yağacak mı? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'un, yarın 10 dereceye kadar ısınması, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.