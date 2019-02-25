23. dönem POMEM mülakatlarının yapılmasının ardından 24. dönem POMEM başvularıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Birçok vatandaş hayallerinde mesleği icra edebilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, 24. dönem POMEM başvuruları ne zaman? İşte POMEM 24. dönem başvuru şartları belli oldu mu sorusunun yanıtı...

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

24. dönem POMEM başvurularıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Başvuru yapacak vatandaşlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı duyuruyu bekliyor. Peki, 24. dönem POMEM başvuruları ne zaman? 24. dönem başvurularının başlaması için 23. dönem mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 23. dönem mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 24. dönem başvuru sürecinin başlayacağı ön görülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığından başvuru şartları da henüz netleşmedi. Ancak 23. dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.