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  • 25.02.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 19:41

'ta hastaneyi savaş alanına döndürdüler! Çok sayıda ekibi sevk edildi

'ta ameliyattaki yakınları ölen aile, iki doktoru darp ederek hastaneyi adeta savaş alanına çevirdi. Saldırıya uğrayan doktorların vücutlarında çeşitli darp izleri olduğu öğrenildi.

Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, akşam saatlerinde Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin Üroloji Servisi'nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan T.A. (46) ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Ameliyatı gerçekleştiren sağlık çalışanları, polisle birlikte hasta yakınlarına T.A.'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları iki doktora saldırdı.

Olayların büyümesiyle hastaneye çok sayıda ekibi ile polis sevk edildi. Sinirlenen şahsın yakınları hastaneye zarar vererek, camları kırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle hasta yakınları sakinleştirilerek hastaneden uzaklaştırıldı.

Saldırıya uğrayan doktorların vücutlarında çeşitli darp izleri olduğu öğrenildi.

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