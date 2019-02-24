İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." açıklamasını yaptı. Okulların İstanbul'da 25 Şubat tarihinde tatil olmasının ardından birçok öğrenci ve veli 26 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

26 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Pazartesi günü okulların tatil olmasının ardından vatandaşlar 26 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz 26 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.