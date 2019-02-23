Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.





İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

BEYKOZ'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Beykoz'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Karlı Tepe Mahallesi'nin beyaza büründüğü Beykoz'da vatandaşlar fotoğraf çekilerek manzaranın tadını çıkardı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, Beykoz'da da etkisini sürdürüyor. Beykoz, yüksek kesimlerde karın etkili olmasıyla renkli anlara sahne oldu. Beyaza bürünen Karlı Tepe Mahallesi'nde vatandaşlar sokakta gezerken bembeyaz olan çevrenin fotoğraflarını çekti, manzaranın keyfini çıkardı. Kar yağışının Beykoz'da gün boyu devam etmesi bekleniyor. Belediye ekiplerinin ise yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.





MALKARA-TEKİRDAĞ KARAYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Malkara ile Tekirdağ arasındaki karayolunda bazı kamyon ve TIR'ların yoldan çıkıp kayması üzerine karayolu zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı karayolunda, karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarında bulunuyor.

Yolda kalan araçları çekme çalışmaları da devam ederken, trafik polisleri kar lastiği ve zincir kontrolünde bulundu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişlerine izin verilmedi.





BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 yolunun bazı kesimleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 yolunun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.



