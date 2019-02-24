Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın davetini geri çevirmeyerek evine ziyarette bulundu. İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet etti.

Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşın evine giderek ev halkıyla sohbet etti ve Türk kahvesi içti.

Çocuklarla ve ailenin yaşlı üyelerinden biriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTEYEN ENGELLİ ÇOCUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da gerçekleştirdiği mitingde rahatsızlandığı için miting alanından çıkarılan engelli çocuk, kurulan sağlık çadırında yapılan tedavinin ardından Erdoğan'ı görmek istedi. Gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen engelli çocuğu kucağına alan bir sağlık görevlisi mitingi izletti.

Engelli çocuk daha sonra sağlık nedenleri dolayısıyla ailesi tarafından zor da olsa evine götürüldü. Engelli çocuğun Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi tarafından isminin alındığı ve ailesine ulaşılacağı öğrenildi.