Antalya'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.
İntihar için saat kulesine çıkan kişiye 'atla' dediler! Bakın sonra ne oldu...
Antalya'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.
Antalya'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.
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