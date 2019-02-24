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  • 24.02.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 21:38

için saat kulesine çıkan kişiye 'atla' dediler! Bakın sonra ne oldu...

'da için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.



Antalya'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının 'Atla' diye bağırması tepki çekti.

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