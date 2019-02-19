ePTTAVM tanzim satış nedir? ePTTAVM tanzim satış fiyatları ne kadar?

İstanbul ve Ankara'da e-tanzim satışları yapılmaya başlandı. Türkiye'nin önemli noktalarında başlayan tanzim satışları artık internet üzerinden de rahatlıkla yapılabiliyor. E-tanzim satışlar ilk etapta İstanbul ve Ankara'da yapılmaya başlandı. Şimdi birçok vatandaşar ePTTAVM tanzim satış nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ePTTAVM tanzim satış fiyatları ne kadar? ePTTAVM'den nasıl alışveriş yapılır? ePTTAVM ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

EPTTAVM TANZİM SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

İnternette tanzim satışlarının başlamasıyla birlikte birçok vatandaş ePTTAVM tanzim satış fiyatları ile ilgili bilgi almak istiyor. Biz de ePTTAVM tanzim satış fiyatları ile ilgili merak edilen detayları sizin için araştırdık.

Günlük hayatta en çok kullandığımız patates, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, patlıcan, domates gibi ana besin kaynaklarının satışı ePTTAVM üzerinden de yapılabiliyor. Tanzim merkezlerine uzak olan vatandaşlar için ePTTAVM ile e-tanzim satışı yapılabilmektedir.

EPTTAVM'DE YER ALAN ÜRÜNLERİN FİYATLARI

ÇARLİSTON BİBER 1 KG - 6 TL

DOMATES 1 KG - 3 TL

SOĞAN 1 KG - 2 TL

PATATES 1 KG - 2 TL

SALATALIK 1 KG - 4 TL

SİVRİ BİBER 1 KG - 6 TL

KIRMIZI BİBER 1 KG - 6 TL

PATLICAN 1 KG - 4.50 TL