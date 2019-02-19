Damacana su fiyatları ne kadar oldu? 2019 damacana su fiyat listesi...

Doların yükselmesini bahane ederek damacana su fiyatlarına zam yapan firmaların doların düşmesinin ardından indirim yapmadıkları gibi bir de damacana su fiyatlarına zam yaptılar. Yaşanan bu gelişmenin ardından hükümet harekete geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek. Peki damacana su fiyatları ne kadar oldu? İşte vatandaşların merakla araştırdığı 2019 damacana su fiyat listesi...

DAMACANA SU FİYATLARI NE KADAR OLDU?



180 cc bardak su (60 adet) 12 lira

200 cc bardak su (60 adet) 12 lira

250 cc bardak su (40 adet) 11 lira

300 cc bardak su (40 adet) 11 lira

0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira

0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira

24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,

19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,

10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,

5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira

1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira

0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira