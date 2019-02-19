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  • 19.02.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 20:13

ne kadar oldu? 2019 su fiyat listesi...

na indirim beklenirken zam gelmesi üzerine hükümet harekete geçti. Peki, ne kadar oldu? İşte ...

Damacana su fiyatları ne kadar oldu? 2019 damacana su fiyat listesi...

Doların yükselmesini bahane ederek na zam yapan firmaların doların düşmesinin ardından indirim yapmadıkları gibi bir de na zam yaptılar. Yaşanan bu gelişmenin ardından hükümet harekete geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek. Peki oldu? İşte vatandaşların merakla araştırdığı ...

DAMACANA SU FİYATLARI NE KADAR OLDU?

180 cc bardak su (60 adet) 12 lira
200 cc bardak su (60 adet) 12 lira
250 cc bardak su (40 adet) 11 lira
300 cc bardak su (40 adet) 11 lira
0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira
0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira
24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira
19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,
19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,
10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,
5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira
1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira
0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

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