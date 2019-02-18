İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.
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