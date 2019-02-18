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  • 18.02.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 23:24

ta bir haftalık bilanço! Vatandaş en çok ne aldı? satış ücretleri ne kadar? e-Tanzim satış fiyatları ne kadar?

, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu. Domates, bin 200 tonla en çok satılan sebze olurken, onu 674 tonla patates ve 343 tonla soğan izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor.

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