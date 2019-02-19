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Tanzim satışlar ile ucuz sebze yayılıyor

Ucuz sebze yayılıyor
Hükümetin ucuz sebzemeyve hamlesi büyüyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçen tanzim satışlar, Elazığ, Bursa ve Balıkesir'de de başladı. de internetten sebze-meyve satış ağını büyütüyor. 'www.epttavm.com'dan ilk olarak 'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul'da da başladı. 'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm. com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Siparişler, müşteriye PTT tarafından kapıda teslim ediliyor.

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