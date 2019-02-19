Hükümetin ucuz sebzemeyve hamlesi büyüyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçen tanzim satışlar, Elazığ, Bursa ve Balıkesir'de de başladı. PTT de internetten sebze-meyve satış ağını büyütüyor. 'www.epttavm.com'dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul'da da başladı. Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm. com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Siparişler, müşteriye PTT tarafından kapıda teslim ediliyor.
- Ekonomi
- 19.02.2019
- Gazete
Tanzim satışlar ile ucuz sebze yayılıyor
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