Baba sevinç! Doktorlar, Vehbi Yıldırım’a “Kısırsın” dedi. Bu haberle yıkılan genç adam, son çera Dr. Hakan Çoksüer’e gitti. Uygulanan tedavi ile çocuk hasreti sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan Meryem ve Vehbi Yıldırım çifti 11 yıl önce çocuk hasretiyle hastaneye gitti. Doktorlar Vehbi Yıldırım'a "Sperminiz yok. Çocuğunuz olmaz" dedi. Hayatları kararan çift, birçok doktora giderek tedavi olmak istedi. Ancak sonuç yine değişmedi. İkili, son çare olarak arkadaşlarının tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e gitti. Burada genç adama uygulanan üç aylık akupunktur ve sperm detoksu tedavisi olumlu sonuç verdi. Yıldırım çiftinin 11 yıllık çocuk hasreti bitti. Muhammed ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, Doç. Dr. Çoksüer'e teşekkür etti. Baba Yıldırım, "11 yıldır evliyim yıllar sonra bir evlat sahibi oldum. Şu an oğlum 4 yaşında, Allah Hakan hocamdan razı olsun" dedi.