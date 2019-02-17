Karanfil güç verir

tat ve koku vermek için kullanılancinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ileDiğer faydaları şöyle sıralanıyor:Ağız kokusunu giderir.Bedenin ve zihnin yorgunluğu giderir.Bağışıklığı güçlendirir.Hazmı kolaylaştırır.Balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.Bağırsakları korur.