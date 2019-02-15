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  • 15.02.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:09

cuma namazı saati kaçta? 15 Şubat Diyanet

cuma namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen bu günde öğle vakti cuma namazı kılınır. Cemaat halinde kılınan cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak? Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında cuma saati görülüyor. İşte 15 Şubat ...

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma saati kaçta? İslam dininde erkekler için Farz-ı Ayn yani her erkeğin mükellef olduğu görevler arasında yer alan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Şubat İstanbul cuma saati...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasına göre, İstanbul'da cuma namazı öğle vakti saat 13.23'te okunacak ezanın ardından kılınacak.

15 Şubat İstanbul namaz vakitleri:

İmsak: 06:27
Güneş: 07:52
Öğle: 13:23
İkindi: 16:16
Akşam: 18:44
Yatsı: 20:04

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