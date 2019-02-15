İstanbul'da cuma saati kaçta? İslam dininde erkekler için Farz-ı Ayn yani her erkeğin mükellef olduğu görevler arasında yer alan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Şubat İstanbul cuma saati...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasına göre, İstanbul'da cuma namazı öğle vakti saat 13.23'te okunacak ezanın ardından kılınacak.

15 Şubat İstanbul namaz vakitleri:

İmsak: 06:27

Güneş: 07:52

Öğle: 13:23

İkindi: 16:16

Akşam: 18:44

Yatsı: 20:04

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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?