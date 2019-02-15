Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sular durulmuyor. Demir Yaman, annesi kendisine inanmadığı için Züleyha'yı da alarak evi terk etme kararı alıyor. Peki bu kararını uygulayacak mı?
Son bölümü heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
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