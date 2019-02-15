Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.02.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 10:52

21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir'den büyük karar!

dizisi dün akşam yayınlandı ve yine izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecanlı olayların bitmek bilmediği Bir Zamanlar Çukurova’da Demir Yaman hapse düştü. Hünkar Hanım Fekeli ile ilgili tüm gerçekleri öğrendi. Peki bundan sonra Bir Zamanlar Çukurova’da olayların seyri nasıl gelişecek? Yeni fragman yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sular durulmuyor. Demir Yaman, annesi kendisine inanmadığı için Züleyha'yı da alarak evi terk etme kararı alıyor. Peki bu kararını uygulayacak mı?

Son bölümü heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir'den büyük karar!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar