Süper Loto sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftadan 16 milyon devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 19 milyon 661 bin olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 10. devrini gerçekleştiren Süper Loto'da 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilerde belirli ikramiyeleri kazandı. Her hafta hayalleri süsleyen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 14 Şubat Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 ŞUBAT 2019)

14 Şubat Süper Loto sonucu: 10 - 26 - 28 - 32 - 34 - 40

Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65'er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.