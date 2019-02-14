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  • 14.02.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 20:13

Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölümde heyecan dorukta. Çukurova’da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir’in Yamanlar konağındaki karşılaşması, tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Çukurova'da neler oluyor merak ediyorsanız, yebilirsiniz...

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Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölümde bu akşam yer yerinden oynayacak. Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor? ...

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