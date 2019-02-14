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Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölümde bu akşam yer yerinden oynayacak. Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek? Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor? Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölüm canlı izle...